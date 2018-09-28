Toro Rosso объявит о возвращении Квята 29 сентября

Завтра также станет известно о новом спонсоре российского гонщика. Это одна из отечественных компаний, название которой не оглашается.

О подписании нового контракта российского гонщика Даниила Квята и компании Toro Rosso будет официально объявлено завтра, 29 сентября. Об этом сообщает издание "Чемпионат". Помимо этого, станет известно, кто станет новым спонсором Квята. Им будет одна крупная российская компания. Название пока не оглашают.

Даниил в 2014 году дебютировал в "Формуле-1", выступая как раз за Toro Rosso. Сезон-2015 и часть сезона-2016 он провёл в главной команде Red Bull, а затем был переведён в дочернюю Toro Rosso. После нескольких скандалов контракт с россиянином расторгли.