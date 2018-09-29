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Регион
Опубликовано 29 сентября 2018, 16:19

Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — на 18-м месте

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Филиппов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов 

Лучшим в квалификации Гран-при России, который проходит в Сочи, стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку лидеров немецкий гонщик Ferreri Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 18-м.

Перед квалификацией в паддоке "Сочи автодрома" появился фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и познакомился с Сергеем Сироткиным.

Гонка 16-го этапа "Формулы-1" состоится завтра, 30 сентября, в Сочи. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Галина Глазко
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