Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — на 18-м месте

Лучшим в квалификации Гран-при России, который проходит в Сочи, стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку лидеров немецкий гонщик Ferreri Себастьян Феттель.

Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 18-м.