Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин — на 18-м месте
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Лучшим в квалификации Гран-при России, который проходит в Сочи, стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Вторым финишировал его напарник по команде британец Льюис Хэмилтон, а замкнул тройку лидеров немецкий гонщик Ferreri Себастьян Феттель.
Россиянин Сергей Сироткин из Williams стал лишь 18-м.
QUALIFYING CLASSIFICATION: A second pole of 2018 for @ValtteriBottas #RussianGP #F1 pic.twitter.com/3mGByLUYXl— Formula 1 (@F1) 29 сентября 2018 г.
Перед квалификацией в паддоке "Сочи автодрома" появился фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и познакомился с Сергеем Сироткиным.
Гонка 16-го этапа "Формулы-1" состоится завтра, 30 сентября, в Сочи. Начало — в 14:00 по московскому времени.