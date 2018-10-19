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Регион
Опубликовано 19 октября 2018, 04:03

Льюис Хэмилтон уверен, что сын Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/SchumacherMick

Фото: © twitter.com/SchumacherMick

Четырёхкратный чемпион мира британский автогонщик Льюис Хэмилтон выразил уверенность в том, что сын легендарного Михаэля Шумахера Мик будет выступать в "Формуле-1". Ранее 19-летний сын семикратного чемпиона мира досрочно стал чемпионом "Формулы-3".

— Стопроцентно в "Формулу-1" вернётся Шумахер, частично из-за его имени, во вторую очередь потому, что он молодец. Очевидно, что у него много таланта, как у его отца, прямо как у Кеке и Нико (Росбергов). Думаю, он будет отличным спортсменом, — заявил Хэмилтон журналистам перед Гран-при США, который пройдёт в Техасе в эти выходные.

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Эмила Сидорова
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