Льюис Хэмилтон уверен, что сын Шумахера будет выступать в "Формуле-1"

Четырёхкратный чемпион мира британский автогонщик Льюис Хэмилтон выразил уверенность в том, что сын легендарного Михаэля Шумахера Мик будет выступать в "Формуле-1". Ранее 19-летний сын семикратного чемпиона мира досрочно стал чемпионом "Формулы-3" .

— Стопроцентно в "Формулу-1" вернётся Шумахер, частично из-за его имени, во вторую очередь потому, что он молодец. Очевидно, что у него много таланта, как у его отца, прямо как у Кеке и Нико (Росбергов). Думаю, он будет отличным спортсменом, — заявил Хэмилтон журналистам перед Гран-при США, который пройдёт в Техасе в эти выходные.