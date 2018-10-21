Слуцкий рассказал, чем может грозить непродление договора СНВ-III

Непродление договора СНВ-III в 2021 году может грозить выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что может обрушить весь режим нераспространения и разоружения на планете. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, вступившего в силу ещё 1 июня 1988 года, поскольку Москва якобы нарушает его.

— А это с вероятностью 100% — реальная новая холодная война и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы, — сказал Слуцкий.