"Формула-1" в США: Райкконен и Ферстаппен отобрали титул у Хэмилтона
Фото: © Twitter/f1
Льюис Хэмилтон, приехавший на Гран-при США в статусе без пяти минут чемпиона мира, всё же не смог взять титул в Техасе благодаря прекрасной победе Райкконена и рывку с 18-го на второе место Ферстаппена. Главный соперник Хэмилтона — Себастьян Феттель снова ошибался.
Начало гонки складывалось для Ferrari весьма неплохо — Райкконен выиграл старт у Хэмилтона, а Феттель заходил на обгон Риккардо, но уже не в первый раз дрогнул и вместо нормального манёвра закрутился вокруг своей оси. В итоге вернулся Феттель в гонку лишь 14-м и вместо прямой борьбы с Хэмилтоном теперь обрёк себя на погоню в течение всей гонки.
El toque de Sebastian Vettel con Daniel Ricciardopic.twitter.com/Se1DDk4s0u— Jorge (@buamdenjorge) 21 октября 2018 г.
Как всегда, здорово проявил себя на старте Ферстаппен, моментально поднявшись с 18-го на 7-е место, отдельно следует отметить Грожана, который по старой доброй традиции вынес одного из соперников — теперь Леклера. Параллельно напарник Сироткина — Стролл протаранил Алонсо, и испанец яростно в радиоэфире рассказал, что "с этими парнями невозможно гоняться". Не случайно же он из "Формулы" и уходит.
All lap one incidents— F1 Live (@F1Live2) 21 октября 2018 г.
Alonso and Grosjean are out of the race after their car suffered too much damage#F1 #USGP pic.twitter.com/DdOD6hf8Id
Борьба за победу пошла между Хэмилтоном и Райкконеном, команды которых выбрали разные тактики. Льюис решил остановиться раньше с расчётом на два пит-стопа и быстрые отрезки — короткий пит-лейн способствовал этой тактике. Ferrari решила оставить своего ветерана Кими на трассе подольше и менять шины реже.
В этом году итальянская конюшня уже не раз ошибалась в тактике — уж точно не таким хотел видеть уровень своих сотрудников бывший руководитель концерна и один из творцов возвращения Ferrari в лидеры пелетона — Серджио Марккионе, отошедший в мир иной в июне этого года.
В итоге Райкконен на уже стёртой резине сдерживал Хэмилтона, но был вынужден сменить шины и теперь отставал на 17 секунд, которые всё же отыгрывал достаточно быстро. И когда начали пузыриться уже покрышки четырёхкратного чемпиона мира, финн снова вышел вперёд. За 15 кругов до конца его и Хэмилтона ещё разделял несущийся к подиуму с дцатого места Ферстаппен. Макс то ли невероятным гоночным чутьём, то ли просто чудом почуял, что менее жёсткая резина в Техасе работает лучше, и половину гонки провёл на ней, а в конце даже догнал Райкконена и стал претендовать на победу.
В борьбе за титул могли оставить Феттеля только Кими и Макс, а самому Себастьяну было бы неплохо обойти, наконец, в борьбе за четвёртое место Боттаса. Того, кстати, за гонку обязали дважды пропускать своего партнёра по Mercedes.
LAP 40/56— Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.
Bottas moves aside for Hamilton, who moves up to P3
And the reigning champion sets the fastest lap while he's at it ⏱️#USGP #F1 pic.twitter.com/UHxqqVjVWm
Оставалось понять, что произойдёт раньше — закончится эффект быстрых шин у Хэмилтона или британец догонит и обгонит двух соперников впереди.
На этот раз расчёт Ferrari оказался верен. Кими Райкконен наконец-то одержал свою победу — первую в "Формуле-1" с Гран-при Австралии 2013 года.
His first win in 113 races...— Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.
WELL worth the wait! #USGP #F1 pic.twitter.com/x5NL6cx4zp
А ворвавшийся в тройку Ферстаппен ещё и оставил интригу в чемпионате, не позволив Хэмилтону оторваться на 75 очков за три этапа до конца сезона. За два круга до финиша британец-чемпион предпринял атаку на Макса в борьбе за титул и даже на миг вырвался вперёд, но молодой талант мастерски отжал соперника вне траектории. Будь вне трассы гравий, Льюис бы закончил гонку так, как в своё время в Китае на заре своей карьеры.
А Феттель в борьбе за четвёртую позицию на последних кругах всё же прошёл Боттаса — теперь между двумя главными лидерами сезона 70 очков при оставшихся 75 в розыгрыше.
На титул после гонки в Техасе осталось всё ещё два претендента — Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Фото: Instagram/f1
Льюис Хэмилтон не стал пятикратным чемпионом мира и не догнал по количеству титулов легендарного аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, который выступал в 1950-х. Тем не менее решающий удар по Феттелю будет с вероятностью 99% нанесён в Мексике через неделю. Позади по числу титулов останутся великие Ален Прост и... тот самый Феттель. Равных Хэмилтону и Mercedes всё равно нет.
Остаётся ждать сезона 2019 и надеяться на изменение расстановки сил. Впрочем, также мы ждали и этот сезон, и прошлый, и позапрошлый. "Формула-1" снова стала предсказуемой, и тут уже впору задуматься не только болельщикам, но и её организаторам.
Гран-при США. Итоговое положение
1. Кими Райкконен (Ferrari)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
4. Себастьян Феттель (Ferrari)
5. Валттери Боттас (Mercedes)
...
15. Сергей Сироткин (Williams)
Положение в чемпионате:
1. Хэмилтон — 346 очков
2. Феттель — 276
3. Райкконен — 221
4. Боттас — 217
5. Ферстаппен — 191