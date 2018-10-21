"Формула-1" в США: Райкконен и Ферстаппен отобрали титул у Хэмилтона

Льюис Хэмилтон, приехавший на Гран-при США в статусе без пяти минут чемпиона мира, всё же не смог взять титул в Техасе благодаря прекрасной победе Райкконена и рывку с 18-го на второе место Ферстаппена. Главный соперник Хэмилтона — Себастьян Феттель снова ошибался.

Начало гонки складывалось для Ferrari весьма неплохо — Райкконен выиграл старт у Хэмилтона, а Феттель заходил на обгон Риккардо, но уже не в первый раз дрогнул и вместо нормального манёвра закрутился вокруг своей оси. В итоге вернулся Феттель в гонку лишь 14-м и вместо прямой борьбы с Хэмилтоном теперь обрёк себя на погоню в течение всей гонки.

Как всегда, здорово проявил себя на старте Ферстаппен, моментально поднявшись с 18-го на 7-е место, отдельно следует отметить Грожана, который по старой доброй традиции вынес одного из соперников — теперь Леклера. Параллельно напарник Сироткина — Стролл протаранил Алонсо, и испанец яростно в радиоэфире рассказал, что "с этими парнями невозможно гоняться". Не случайно же он из "Формулы" и уходит.

Борьба за победу пошла между Хэмилтоном и Райкконеном, команды которых выбрали разные тактики. Льюис решил остановиться раньше с расчётом на два пит-стопа и быстрые отрезки — короткий пит-лейн способствовал этой тактике. Ferrari решила оставить своего ветерана Кими на трассе подольше и менять шины реже.

В этом году итальянская конюшня уже не раз ошибалась в тактике — уж точно не таким хотел видеть уровень своих сотрудников бывший руководитель концерна и один из творцов возвращения Ferrari в лидеры пелетона — Серджио Марккионе, отошедший в мир иной в июне этого года.

В итоге Райкконен на уже стёртой резине сдерживал Хэмилтона, но был вынужден сменить шины и теперь отставал на 17 секунд, которые всё же отыгрывал достаточно быстро. И когда начали пузыриться уже покрышки четырёхкратного чемпиона мира, финн снова вышел вперёд. За 15 кругов до конца его и Хэмилтона ещё разделял несущийся к подиуму с дцатого места Ферстаппен. Макс то ли невероятным гоночным чутьём, то ли просто чудом почуял, что менее жёсткая резина в Техасе работает лучше, и половину гонки провёл на ней, а в конце даже догнал Райкконена и стал претендовать на победу.

В борьбе за титул могли оставить Феттеля только Кими и Макс, а самому Себастьяну было бы неплохо обойти, наконец, в борьбе за четвёртое место Боттаса. Того, кстати, за гонку обязали дважды пропускать своего партнёра по Mercedes.