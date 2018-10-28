Обогнал Феттеля и Проста. Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира в "Формуле-1"

Британец Льюис Хэмилтон на Mercedes выиграл четвёртый чемпионат за пять лет и пятый в карьере, финишировав четвёртым на Гран-при Мексики и став недосягаемым для Себастьяна Феттеля за два этапа до конца. Гонку выиграл Макс Ферстаппен.

Квалификацию в Мехико сенсационно выиграли два Red Bull — Даниэль Риккардо взял поул, а Ферстаппен стал вторым и не смог обновить рекорд самого молодого победителя квалификации в истории. Пожалуй, это и было главной интригой гонки — смогут ли "красные быки" после долгого перерыва (начиная с домашнего австрийского Гран-при) снова победить или Хэмилтон и в Мексике окажется сильнее всех. Интриги в борьбе за чемпионство почти не было — Феттелю для продолжения гонки за титул надо было побеждать и ждать проблем на машине британца. Старт Хэмилтону удался практически идеально — на миг он даже вырвался на первую позицию с третьей, но Ферстаппен мастерским поздним торможением оттеснил Льюиса. В гуще пелетона после попадания в машину чужих обломков вынужден был сойти Алонсо. Далее команды снова принялись переигрывать друг друга в тактике — Ferrari пошёл на более поздний пит-стоп, чтобы хоть как-то претендовать на победу, поэтому Феттель сменил резину позже всех и даже полидировал в гонке, пока Райкконен пытался сдержать уже остановившегося Хэмилтона. В итоге после 20 кругов восстановился статус-кво, но Ферстаппен уехал от всех, а Хэмилтон, Риккардо и Феттель шли плотной группой. Особенно бешено болели мексиканцы за своего любимца Серхио Переса, встречая каждый проезд мимо трибун рёвом. Тот отплачивал обгонами и плотной борьбой, которая в латиноамериканском стиле завершилась сходом.

Феттель же после перехода на резину "суперсофт" выдал безупречную гонку, обогнав сначала с помощью круговых Риккардо, а затем и самого Хэмилтона. Правда, вынести заодно ещё его с полотна для продолжения борьбы в чемпионате не получилось. Но по крайней мере немец доказал, что может быть быстрее заклятого соперника на трассе.

После этого Хэмилтон пропустил ещё и Риккардо, вылетев с трассы и проехавшись по траве. Но Льюис всё-таки остался в борьбе и, хотя и жаловался по радио на проблемы, темп не снижал. А вот реальные проблемы возникли у Риккардо, который из-за задымления мотора сошёл за восемь кругов до финиша. В итоге Ферстаппен в одиночестве привёл Red Bull к победе, а два Ferrari чудом смогли обогнать оба Mercedes и прийти на подиум. Но слишком поздно.

33-летний Льюис Хэмилтон финишировал сразу за ними и стал третьим в истории пятикратным чемпионом мира после легендарного аргентинца Хуана Мануэля Фанхио, выступавшего в 1950-х, и Михаэля Шумахера, который в итоге взял семь титулов. Его контракт с командой действует до 2020 года. Позади по количеству трофеев остались великий Ален Прост и главный соперник по этому сезону Себастьян Феттель. В этом году немец оказывал реальное сопротивление Хэмилтону, но уступил во многом из-за своих ошибок — вылета в Германии во время лидирования, восьмого места в Китае после поула, ошибки в Японии... Это стоило минимум около 40 очков.

Если начало 2010-х годов прошло под знаком Себа, то последние годы Льюис безраздельно властвует над "Формулой-1". Сам Хэмилтон, конечно, герой. Он показал свой талант уже в дебютном сезоне 2007. И сейчас продолжает обновлять рекорды и вписывает себя в историю. Но хорошо ли это для самого спорта? Хотелось бы надеяться, что в 2019 году на протяжении всего чемпионата будет интрига и его судьба будет решаться на финальном этапе. Либо придётся задуматься над мерами в стиле UFC, например трештокингом в паддоке. Или как минимум убрать островки безопасности вдоль бордюров и возвращать гравий, чтобы пилоты снова платили за ошибки вылетом. Иначе старая добрая "Формула" так и продолжит превращаться в фигурное катание по кругу. А ведь когда-то она была такая. Через две недели — очередной Гран-при Бразилии. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на что-то подобное, даже не пытайтесь меня приглашать.

Гран-при Мексики. Итоговое положение 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) 2. Себастьян Феттель (Ferrari) 3. Кими Райкконен (Ferrari) 4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) 5. Вальттери Боттас (Mercedes) 6. Нико Хюлькенберг (Renault)

7. Шарль Леклер (Sauber)

8. Стоффель Вандоорн (McLaren)

9. Маркус Эрикссон (Sauber)

10. Пьер Гасли (Toro Rosso) ... 14. Сергей Сироткин (Williams) Зачёт пилотов 1. Хэмилтон — 358

2. Феттель — 294

3. Райкконен — 236

4. Боттас — 227