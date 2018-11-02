"Приговор" красному аграрию. Почему Грудинин проигрывает в судах

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" подали в Арбитражный суд иск к своему директору Павлу Грудинину на более чем 1 млрд рублей. Можно предположить, чем закончится очередной процесс для агрария, учитывая, что ранее он уже проигрывал иски в судах, а все подозрения в его адрес подтверждались: с помощью сомнительных схем он передавал коммерсантам совхозные земли, держал акции в офшорах, а деньги и золото — в иностранных банках. Даже судебные штрафы не оспаривал, потому что правда была не на его стороне.

Отец родной

Пока директор совхоза имени Ленина говорил о том, как процветает его хозяйство и люди, Лайф нашёл совсем другие истории. Речь идёт о пенсионерке Лидии Филькиной, которая обвинила его в обмане. Павел Грудинин, по словам женщины, обещал её семье квартиру за работу в совхозе, но в итоге обманул. Такой трюк, кстати, красный аграрий проделал и с некоторыми другими бывшими работниками.

История Лидии Филькиной похожа на десятки других. Красный директор в середине 90-х успешно обкатал "квартирную схему". Он приглашал людей отработать в совхозе 10–15 лет за жильё, но за несколько лет до конца этого срока вынуждал работников уволиться и освободить квартиру. Так получилось и с семьёй Филькиных, которые приехали в совхоз имени Ленина в поисках лучшей доли. В итоге глава семьи Александр Филькин пережил несколько инсультов, а его жена Лидия, не выдержав давления, попыталась покончить с собой, подожгла себя.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Семья Майи Меги тоже не дождалась от красного директора жилья: её супруг Геннадий согласился отпахать в совхозе 15 лет за квартиру, но так и не дожил до этого момента. Он внезапно умер от болезни, отдав труду в совхозе 11 лет. Грудинин предложил убитой горем вдове с двумя детьми выкупить квартиру по полной рыночной цене либо убираться из совхоза. Ей пришлось переехать с детьми в чужую квартиру в Ногинске.

Любитель офшоров

Фото: © AP Photo/Pavel Golovkin

Судя по всему, многочисленные суды ничему не научили красного агрария. Именно на судебных процессах всплывали факты о его жизни и бизнесе, которые он очень хотел скрыть.

Летом 2018 года на суде по делу о передаче земель совхоза рыночным олигархам неожиданно выяснилось, что Павел Грудинин был бенефициаром офшора, который владеет совхозом им. Ленина, но скрывал это от ФНС.

Акционеры совхоза имени Ленина, которые подали в суд на экс-кандидата в президенты Павла Грудинина из-за сделок с землёй, ненароком вскрыли его офшорные тайны. Оказалось, что директор совхоза Грудинин был конечным бенефициаром белизского офшора — компании Bontro LTD. Этот офшор через российскую фирму УФК владеет 20% акций совхоза. Так что всего Грудинин владеет больше чем половиной совхоза — 64%. Всё бы ничего, но Грудинин скрыл этот факт от налоговиков, а также увиливал от вопросов о владельцах офшора в ходе предвыборной кампании. На него составили 19 административных протоколов за нарушение валютного законодательства РФ.

Шестеро миноритарных акционеров подали на Грудинина в суд. Они считали, что по воле Грудинина совхоз незаконно передал два своих участка стоимостью под 850 млн в уставный капитал фирмы "Каширский молл", которую когда-то создал с олигархом Арасом Агаларовым (АО "Крокус"). По мнению истцов, это решение не согласовали с остальными владельцами совхоза и тот понёс убытки.

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По словам адвоката истцов Владимира Бояринова, офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.

Как уточнили на суде представители налоговой службы, информацию о владении иностранной компанией Грудинин не предоставил своевременно, ФНС получила её от зарубежных коллег в соответствии с международными договорённостями о взаимодействии налоговых органов Белиза и РФ.

Таким образом, отметили в ФНС, уведомление об участии в иностранной организации Грудинин просрочил на 35 месяцев.

Наказание по "профильной" статье 15.25 Административного кодекса предусматривало до 1 млн штрафа. Грудинин не оспаривал эти штрафы, фактически признав нарушение.

В конце сентября Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку о передаче ЗАО "Совхоз имени Ленина" земельного участка ЗАО "Каширский молл", совершённую при участии гендиректора совхоза Павла Грудинина.

С иском к торговым центрам АО "Крокус" и ЗАО "Каширский молл" в Арбитражный суд Московской области обратились шесть акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина". Среди них — семья Маркиных: Тамара, Ольга и Иван.

Это не первая победа в суде акционеров совхоза имени Ленина. 2 марта 2018 года семья Маркиных уже добилась в Арбитражном суде Московской области отмены заключённых Грудининым сделок с землями общества более чем на один миллиард рублей.

Судья Московского областного арбитражного суда Наталья Кондратенко согласилась с доводами всё тех же трёх акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" Маркиных, которые требовали признать недействительным учредительный договор ООО "ТТ девелопмент", заключённый между ЗАО "Совхоз имени Ленина", Павлом Грудининым и другими акционерами.

Суд признал ничтожной сделку о внесении совхозом в уставный капитал ООО "ТТ девелопмент" двух земельных участков — 12 590 квадратных метров и 172 200 квадратных метров — в 2008 году в обмен на долю номинальной стоимостью 29,3 млн рублей.

В решении суда также указывается на то, что 19 августа 2008 года ЗАО "Совхоз имени Ленина" в лице гендиректора Павла Грудинина, а также Алексея Терещенко, Ильи Пименова, Александра Фёдорова, Николая Свиридовского и Игоря Чикина заключило учредительный договор о создании ООО "ТТ девелопмент", уставный капитал которого составил порядка 61 миллиона рублей.

При этом, согласно положениям договора, в пользу совхоза была распределена доля в размере 48% уставного капитала "ТТ девелопмент". Следует отметить, что эта доля была внесена принадлежащими совхозу на правах собственности двумя земельными участками в подмосковном посёлке Развилка — 12 590 и 172 200 квадратных метров, — стоимость которых, по независимой оценке, в 2008 году составляла 86 миллионов 973 тысячи рублей и 1 миллиард 8 миллионов 526 тысяч рублей соответственно.

Деньги и золото любят тишину

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Ранее Центризбирком также ловил Грудинина на вранье. Как оказалось, кандидат в президенты России от КПРФ скрыл от российского налогового ведомства и Центральной избирательной комиссии наличие у него золота, хранящегося в иностранном банке. Лайфу удалось достать документы, которые доказывают, что по состоянию на 31 декабря прошлого года Грудинин владел иностранными счетами в швейцарском банке UBS Switzerland AG. Кроме того, как свидетельствуют полученные Лайфом документы, помимо денежных средств Грудинин хранил в этом банке и золотые слитки общей массой 174,526 тройской унции.

Центризбирком затем обнародовал информацию о неизвестных ранее 11 счетах Павла Грудинина в швейцарских банках, а также о наличии у него в банке UBS золота в эквиваленте почти 5,5 килограмма.