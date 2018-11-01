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Регион
Опубликовано 1 ноября 2018, 16:58

"Он бы проклял сына". Джабаров заявил, что Ефремов позорит имя отца

Советский и российский актер Олег Ефремов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Вяткин

Советский и российский актер Олег Ефремов. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Ранее артист в интервью украинскому радио сказал, что только в России развал СССР воспринимают негативно.

Высказывание известного актёра Михаила Ефремова о "фантомных болях" и "имперском мороке" в РФ из-за развала СССР возмутило первого замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова. Сенатор заявил в беседе с Лайфом, что артист позорит имя отца — "великого Олега Ефремова".

Парламентарий сожалеет, что известный актёр начинает заниматься политикой, ничего в ней не понимая, и пытается найти себе слушателей на Украине.

— Он позорит имя своего отца, великого Олега Ефремова, которого любили все во всех республиках СССР. И я думаю, что, если бы он сейчас встал из могилы, он бы проклял такого сына за такие слова, потому что Олег Ефремов, он был патриотом всегда, — подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, Михаил Ефремов сам пользовался благами СССР, — теми, что он получал в семье своего отца, признанного советского актёра, который пользовался уважением и привилегиями.

— У меня единственная надежда, может быть, он опять был не совсем трезв и, может быть, под воздействием винных паров выдавал такие глупости, — заключил сенатор.

Напомним, Михаил Ефремов в интервью украинскому радио заявил, что только в России из всех бывших советских республик развал СССР воспринимают негативно. Артист охарактеризовал это явление как "фантомные боли" и "имперский морок".

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Ольга Годуненко
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