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Регион
Опубликовано 5 ноября 2018, 20:48

В Госдуме не согласились со стихом Шнурова об изнасиловании в Уфе

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам парламентария, начальники правоохранительных органов должны в первую очередь заниматься кадровой работой.

Мнение музыканта Сергея Шнурова о том, что расследование дела об изнасиловании девушки-полицейской в Уфе не изменит ситуацию, неверно. Об этом заявила первый зампред Комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с РИА "Новости".

— Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация. — Прим. ред.) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется, — сказала Драпеко.

Парламентарий заявила, что работа с кадрами — первая задача начальников правоохранительных органов. По её словам, если люди о подобных случаях узнают из хроник, значит, подобные дела раскрывают.

Драпеко добавила, что не удивлена тому, что Шнуров использовал ненормативную лексику в своём стихе, и отметила, что он и со сцены такое часто делал, хотя это запрещено законом.

Ранее Лайф сообщал об аресте подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Потерпевшая рассказала, что над ней надругались прямо в полицейском отделении. Подозреваемым теперь грозит до десяти лет тюрьмы. Шнуров в поэтической форме прокомментировал произошедшее и назвал преступников зверьми.

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Константин Агапов
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