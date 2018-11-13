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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 15:56

"Он улыбнулся". Пилот "Формулы-1" объяснил, зачем устроил драку после гонки

Фото: Twitter/Formula 1

Фото: Twitter/Formula 1

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен рассказал об обстоятельствах, приведших к драке с коллегой из Force India Эстебаном Оконом после финиша Гран-при Бразилии. Голландец и француз столкнулись на трассе (при этом Окон отставал на круг), а затем Ферстаппен подошёл к обидчику на взвешивании, несколько раз толкнул и ударил в грудь соперника.

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— Я просто хотел пойти к нему и спросить, что происходит, как такое могло произойти. Я не ожидал, что меня может выбить отстающий на круг. Он улыбнулся и ответил с ухмылкой: "Я был быстрее тебя". Я хотел быть как можно более позитивным, но я лишился победы. И тут вам человек даже не говорит "извините" за то, что произошло, а реагирует наоборот. Это меня взбесило.

Всё это никак не связано с нашими конфликтами времён "Формулы-3". Эстебан мне не соперник в "Формуле-1". Я сосредоточен на других соперниках и на более конкурентоспособных машинах. Консультация с психологом? Если ко мне его приведут, я его выгоню. Я уверен в своей позиции. Мне никто не нужен. Отец лучше любого психолога, — сказал Ферстаппен в эфире Ziggo Sport.

Ферстаппен и Окон были принципиальными соперниками ещё со времён выступлений в младших сериях. В сезоне 2014 года "Формулы-3" они не раз сходились на трассе и жёстко боролись за лидерство.

Это далеко не первый раз в "Формуле-1", когда круговые выбивают лидера с трассы. Некоторые после этого устраивали драку прямо на месте аварии.

После инцидента в Бразилии Ферстаппена наказали двухдневными общественными работами на мероприятиях FIA (Международной автомобильной федерации).

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Дмитрий Кузнецов
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