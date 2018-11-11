Средний палец вместо победы. Ферстаппен отдал победу Хэмилтону в Бразилии

Макс Ферстаппен должен был победить на Гран-при Бразилии, но из-за столкновения с круговым уступил в предпоследней гонке сезона "Формулы-1".

Как это часто бывает с гонками по завершении борьбы за чемпионат, Гран-при Бразилии оказался захватывающим. В Сан-Паулу получилась тройная дуэль пилотов Mercedes, Red Bull и Ferrari. Снова великолепен был Макс Ферстаппен, которому пришлось прорываться не с последних мест, а всего лишь с пятого. Конечно, для голландца это не было проблемой, к середине гонки благодаря лучшему обращению с резиной и обгонам конкурентов он вырвался на первое место. Причём Хэмилтона молодой "красный бык" опередил на трассе.

Однако затем открылась другая сторона Ферстаппена — сумасшедший Эстебан Окон решил отомстить своему давнему сопернику по младшим сериям и картингу и, будучи круговым, обогнать лидера и вернуться в круг. Это не могло не закончиться столкновением. Когда-то в запоминающемся Гран-при Бразилии 2001 отец Ферстаппена — Йос вынес с трассы лидера, Хуана-Пабло Монтойю. Спустя 17 лет карма вернула семье нидерландских пилотов должок, а Макс обматерил Окона и показал ему средний палец.

Verstappen qui fait un petit doigt à Ocon dans le plus grand des calmes. On les aime nos frenchies. #GPBrasilF1 pic.twitter.com/JRUlg4P7f1 — Fédé de la Lose (@FFLose) 11 ноября 2018 г.

Ферстаппен откатился на второе место в пяти секундах за Хэмилтона, имея за спиной в секунде Райкконена. Настоящим провалом оказался визит в Бразилию для его партнёра по Ferrari Феттеля. Стартуя вторым за Льюисом, он не смог навязать борьбу действующему чемпиону, а закончил гонку шестым.

Ферстаппен гнался за Хэмилтоном вплоть до финишной черты, но всё же проиграл — лишь полторы секунды.

Пока молодая восходящая звезда из-за своего упрямства всё же уступает действующей. Но в следующем году всё может быть иначе.

Добавим, Mercedes взял Кубок конструкторов, а Райкконен всё же пока держит третье место в зачёте пилотов благодаря тому, что отоборонялся от атак Риккьярдо на последних кругах.

Итоговое положение:

1. Хэмилтон (Mercedes)

2. Ферстаппен (Red Bull)

3. Райкконен (Ferrari)

4. Риккьярдо (Red Bull)

5. Боттас (Mercedes)

6. Феттель (Ferrari)

7. Леклер (Sauber)

8. Грожан (Haas)

9. Магнуссен (Haas)

10. Перес (Force India)

Зачёт пилотов:

1. Хэмилтон — 383

2. Феттель — 302

3. Райкконен — 251

4. Боттас — 237

5. Ферстаппен — 234