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Опубликовано 14 ноября 2018, 13:01

Marvel и Disney опубликовали видео памяти Стэна Ли

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Marvel Entertainment

Фото: © Кадр из видео YouTube/Marvel Entertainment

В видео, которое появилось на официальном YouTube-канале Marvel, можно увидеть кадры 1968 года.

Компании Marvel и The Walt Disney Company выпустили трогательное видео, посвящённое легендарному автору комиксов Стэну Ли. Создатель "Человека-паука" умер 12 ноября.

В описании к видео Marvel предложила всем вспомнить о том, каким Человеком был Стэн Ли. В опубликованном видео показаны различные моменты его жизни, высказывания о нём его коллег, также демонстрируется видеозапись 1968 года.

Напомним, ранее соболезнования в связи со смертью Ли его родным выразили Вооружённые силы США. Он служил в армии с 1942 по 1945 год, где писал инструкции для военных.

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Сергей Сурепин
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