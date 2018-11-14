Marvel и Disney опубликовали видео памяти Стэна Ли
Фото: © Кадр из видео YouTube/Marvel Entertainment
В видео, которое появилось на официальном YouTube-канале Marvel, можно увидеть кадры 1968 года.
Компании Marvel и The Walt Disney Company выпустили трогательное видео, посвящённое легендарному автору комиксов Стэну Ли. Создатель "Человека-паука" умер 12 ноября.
В описании к видео Marvel предложила всем вспомнить о том, каким Человеком был Стэн Ли. В опубликованном видео показаны различные моменты его жизни, высказывания о нём его коллег, также демонстрируется видеозапись 1968 года.
Напомним, ранее соболезнования в связи со смертью Ли его родным выразили Вооружённые силы США. Он служил в армии с 1942 по 1945 год, где писал инструкции для военных.