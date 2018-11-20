Здесь Ибрагимович забил лучший гол в жизни. Где сегодня сыграет сборная России?

Лайф рассказывает о главном стадионе Скандинавии "Френдс-арена", на котором сегодня сборная России сразится за выход в плей-офф Лиги наций со Швецией.

"Френдс-арена" вмещает 50 тысяч зрителей (65 тысяч — во время концертов), и, хотя ей всего шесть лет от роду, о ней есть что рассказать.

Тут Пеле выиграл ЧМ

"Френдс-арену" построили в 2012 году за 205 миллионов евро на месте легендарной "Росунды", которая была домом сборной с 1930-х. Причём разобранная "Росунда" стала первым в истории снесённым стадионом чемпионата мира. В 1958 году именно эта арена видела дубль Пеле и великую победу сборной Бразилии над шведами в финале мундиаля.

Почему "Френдс" и при чём здесь дружба?

Изначально стадион должен был называться Swedbank Arena — права банк купил до 2023 года за 20,5 млн евро. Для сравнения — "Открытие" заплатило "Спартаку" за название 16,6 млн евро за вдвое меньший срок. Но затем шведский банк благородно передал права на название некоммерческой организации, борющейся против школьного насилия и так называемого буллинга (травли и издевательств над учениками со стороны других).

Чудо Ибрагимовича

Первый футбольный матч после красочной церемонии открытия с участием королевской семьи прошёл 14 ноября 2012 года. Если церемонию открытия смотрели в прямом эфире рекордные 1,7 млн телезрителей, то гол Златана Ибрагимовича в том матче наверняка собрал сотни миллионов просмотров. Швеция победила Англию 4:2, проигрывая 1:2 за 12 минут до конца, а Ибрагимович сделал покер таким образом.

Гол Кокорина

Чуть позже, в 2015 году, здесь своим суперважным голом отметился нынешний сиделец Александр Кокорин. Та победа над Швецией (1:0) после прихода Леонида Слуцкого и вывела нас на Евро-2016.

Рекорд посещаемости