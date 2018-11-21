Лучший пилот оказался не нужен. Сироткин потеряет место в "Формуле-1"

Инсайдеры утверждают, что предварительный контракт с командой Williams уже подписал поляк Роберт Кубица.

Авторитетное издание Motorsport.com утверждает, что в команде "Формулы-1" Williams определились с кандидатурой пилота на вакантное место в следующем сезоне. По данным инсайдеров, его займёт польский гонщик Роберт Кубица, который уже выступал в "Королевских гонках" с 2006-го по 2010-й.

В текущем году Кубица работал в команде в качестве тест-пилота, в гонках же принимал участие россиянин Сергей Сироткин. Однако теперь именно Кубица должен занять место в кокпите болида, а россиянин останется без места в "Формуле-1".

При этом у Сироткина практически не остаётся шансов найти команду на следующий сезон. Однако один представитель России в "Ф-1" всё же будет: это Даниил Квят, который получил второй шанс в "Ред Булл".

Кубица перестал выступать в "Формуле-1" в 2011 году из-за тяжёлой травмы руки, которую он получил во время участия в раллийном заезде. Из-за множественных переломов был даже риск ампутации конечности, однако критических мер удалось избежать. После операции и долгого восстановления Кубица сумел вернуться в гонки, буквально заново научившись водить.