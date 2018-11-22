"Этот год я запомню навсегда". Сироткин попрощался с "Формулой-1"

Российский гонщик Сергей Сироткин после заявления руководства команды "Формулы-1" Williams о том, что его место в следующем сезоне займёт Роберт Кубица, подвёл итоги года и поблагодарил всех за поддержку.

— К большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Это был очень длинный и трудный год. У меня не всегда всё получалось так, как я бы хотел, но я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться заслуженного результата, — написал Сироткин у себя в социальной сети. — Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе благодаря вам!