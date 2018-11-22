"Этот год я запомню навсегда". Сироткин попрощался с "Формулой-1"
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Команда Williams объявила о том, что место российского гонщика займёт поляк Роберт Кубица.
Российский гонщик Сергей Сироткин после заявления руководства команды "Формулы-1" Williams о том, что его место в следующем сезоне займёт Роберт Кубица, подвёл итоги года и поблагодарил всех за поддержку.
— К большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Это был очень длинный и трудный год. У меня не всегда всё получалось так, как я бы хотел, но я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться заслуженного результата, — написал Сироткин у себя в социальной сети. — Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе благодаря вам!
Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1. ⠀ Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда всё получалось так, как я бы хотел. Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу чтобы добиться заслуженного результата. И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно. ⠀ Спасибо вам всем за вашу поддержку, за вашу веру и теплые слова. Спасибо за то внимание, которое я получил во время Гран-При России в Сочи, оно действительно тронуло меня. ⠀ Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе, благодаря вам! Спасибо за все, друзья! ⠀ / ⠀ Dear friends, unfortunately, I won’t be racing in Formula 1 next year. ⠀ It was very long and tough year, not everything went as I wanted it to be, but I kept working and gave all my energy and all my heart to achieve what I feel we deserved to and if I am honest, I do believe we did a very reasonable job in current situation we found ourselves this year. ⠀ Thanks everyone for your support, for your trust and warm words, thanks for all the support I got during the Russian GP in Sochi which did seriously touch me a lot! ⠀ And partly thanks to you all this season will always remain in my memory! Thanks for everything, dear friends! ⠀ #SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP
Напомним, что для Сироткина этот год в "Формуле-1" был дебютным. В этом сезоне он набрал всего одно очко. Это самый худший результат среди всех пилотов.