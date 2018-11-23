Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби под № 1 в связи с чемпионством
33-летний британский гонщик в протоколе будет по-прежнему значиться под 44 номером. Цифра 1, символизирующая победу в чемпионате, появится только на передней части болида и будет выполнена в золотом цвете.
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом этого сезона, будет участвовать в заключительной гонке с символическим номером 1 на болиде. Об этом говорится в "твиттере" его команды.
Gold lid. #1 on the car. Looking the part of a Champion, @LewisHamilton! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/U4PK3PBGqB— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 23 ноября 2018 г.
Цифра будет выполнена в золотом цвете, что символизирует уже пятое его чемпионство. ФИА дала официальное разрешение на это. Однако в заявочном листе он также останется под 44 номером.
Отметим, что сегодня в Абу-Даби стартовал последний гоночный уик-энд.