Хэмилтон выступит на Гран-при Абу-Даби под № 1 в связи с чемпионством

33-летний британский гонщик в протоколе будет по-прежнему значиться под 44 номером. Цифра 1, символизирующая победу в чемпионате, появится только на передней части болида и будет выполнена в золотом цвете.

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом этого сезона, будет участвовать в заключительной гонке с символическим номером 1 на болиде. Об этом говорится в "твиттере" его команды.

Цифра будет выполнена в золотом цвете, что символизирует уже пятое его чемпионство. ФИА дала официальное разрешение на это. Однако в заявочном листе он также останется под 44 номером.