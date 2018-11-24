Сироткин опередил напарника в финальной квалификации сезона, Хэмилтон – первый

Британский гонщик команды Mercedes, как и на протяжении всего сезона, не оставил шансов своим конкурентам.

Сезон "Формулы-1" завершается этапом в Абу-Даби. Для российского гонщика Сергея Сироткина эта гонка станет последней в "Формуле-1" на данном этапе его карьеры, потому что как минимум следующий сезон он пропустит. И пилоту Williams, несмотря на кошмарную форму его команды, которая снова оккупировала последний ряд стартового поля, удалось хлопнуть дверью очередной локальной победой. Сироткин опередил своего напарника Лэнса Стролла и будет стартовать завтра 19-м.

За победу в квалификации традиционно боролись пилоты Mercedes и Ferrari, а также Макс Ферстаппен из Red Bull, для которого это был последний шанс стать самым молодым обладателем поул-позиции. На бумаге можно было рисовать интересные расклады, однако на деле борьбы не получилось. Действующий пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон снова стал лучшим, взяв 11-й поул в сезоне и оформив при этом новый рекорд трассы в Абу-Даби.

BREAKING: @LewisHamilton takes his 11th pole of 2018 as he edges out Valtteri Bottas and Sebastian Vettel in Abu Dhabi #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/h42PTEdFyW — Formula 1 (@F1) 24 ноября 2018 г.

Фернандо Алонсо свою последнюю гонку в "Формуле-1" начнёт с пятнадцатой позиции. Кими Райкконен попрощается с Ferrari стартом с четвёртого места, а Даниэль Риккардо попробует прорваться вперёд с пятого места в сотой и последней гонке за Red Bull.