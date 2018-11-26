"Я ещё не закончил". Почему Сироткину не нашлось места в "Формуле-1"?

Вроде бы ничего не поменялось: в Ф-1 как был русский гонщик, так и останется. Вот только деталь: это уже не Сергей Сироткин, а снова Даниил Квят. Сироткин в этом сезоне стал последним в чемпионате, но отлично показал себя в битвах с напарником. Так почему ему не нашлось места в команде?

Попал в Williams в кошмарное время

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Williams — одна из самых легендарных команд в истории "Формулы-1". Вместе с Ferrari и McLaren она составляет так называемую большую тройку, а по числу Кубков конструкторов и вовсе занимает второе место. Гонщики этой команды семь раз выигрывали чемпионаты мира. Сейчас во всё это сложно поверить, ведь на арене совсем другие коллективы — Mercedes и Red Bull, однако ещё в 90-х именно парни из Williams задавали тон в "Формуле-1".

Нынешний год этой команды — просто катастрофа. Никогда за всю историю команды, которая началась в 1977 году, она не финишировала в чемпионате последней. Сейчас это случилось. И именно в тот год, когда в ней оказался российский пилот.

Это можно называть злым роком или случайным совпадением, но факт остаётся фактом: показать какой-то уровень мастерства на машине, которая не способна бороться вообще ни за что, весьма проблематично.

Достойно бился с напарником

Стролл (слева) и Сироткин (справа) в Сочи. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Партнёр Сергея Сироткина — своего рода "блатной" гонщик "Формулы-1" Лэнс Стролл. Канадца из-за влиятельного бизнесмена-отца часто называют рента-драйвером, то есть пилотом, который попадёт в "Большие призы" скорее из-за финансовых вливаний, нежели из-за таланта. Однако это не совсем так: всё же у Стролла за спиной есть и победы в младших сериях, и неплохой прошлый год, в котором он однажды даже умудрился приехать на подиум.

В этом же году Стролл, как и Сироткин, был вынужден вести борьбу за предпоследние места. И это как раз важный идентификатор: если машина не позволяет бороться с другими гонщиками, то ориентироваться нужно именно на напарника. В принципе, оглядка на своего партнёра в гонках работает всегда — это позволяет понять, кто лучше пилотирует одну и ту же машину.

Так вот, Сироткин в этом году был сильнее своего партнёра в квалификациях — 13:8, это очень важная победа. Однако Стролл отыгрался в гонках: шесть очков против лишь одного у Сироткина. Но тут нужно учитывать и контекст: не раз российский гонщик мог набрать очки, но его машина просто-напросто отказывалась доезжать до финиша из-за механических проблем.

Никогда не жаловался

Молодой амбициозный пилот приходит в "Формулу-1", в легендарную команду, которая ещё в прошлом сезоне билась за призы, а теперь стабильно занимает последние места. Казалось бы, как тут оставаться спокойным? Но Сироткину это удавалось. Российский гонщик всегда оставался максимально корректен по отношению к команде, коллегам и судьям.

Даже когда внезапно было объявлено о том, что на его место взяли другого пилота, Сироткин в очередной раз трезво оценил ситуацию и не поддался эмоциям.

Я занимался тем, о чём мечтал всю жизнь. Никто не обещал мне, что будет легко, поэтому смысла жаловаться я не вижу. Я был готов к трудностям, и каждое последующее испытание — ещё один дополнительный шанс и возможность проявить себя Сергей Сироткин

Так что пошло не так?

Да, ситуация в Williams сложилась тяжёлая, но почему бы не преодолеть её вместе? Особенно учитывая, что сам Сироткин был к этому готов, вся команда не раз поражалась, что вместо отдыха и вечеринок любую свободную минуту он посвящал работе над болидом, чего обычно за молодыми гонщиками не замечается. Россиянин сам заявил, что вложил в машину всю душу и хочет доказать миру, что это было не зря.

Однако в историю с продлением его контракта вмешались другие факторы.

Проблема с финансированием

В Williams и так рисковали, когда связывались с российским гонщиком с российскими же деньгами. Всё-таки в отношениях Великобритании с нашей страной есть определённые шероховатости. По крайней мере, на уровне медиаобразов. Спонсор Сироткина — SMP Racing — порой просто-напросто отпугивал других потенциальных партнёров команды. В условиях, когда и так всё не слава богу, деньгами разбрасываться нельзя.

Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, пилот SMP Racing гонщик Сергей Сироткин, генеральный директор телеканала "Авто плюс" Иосиф Пригожин и директор программы SMP Racing Дмитрий Саморуков (слева направо) на пресс-конференции по случаю подписания соглашения между SMP Racing и Williams Martini Racing об участии С. Сироткина в "Формуле-1". Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Более того, появилась информация, что руководство SMP Racing в переговорах о новом соглашении пыталось существенно сбить цену. Собственно, команда, занимающая только последние места, стала их интересовать меньше. В итоге Williams, и так потерявший деньги Стролла-старшего, на российские условия не согласился.

Маркетинговый взрыв

Роберт Кубица в своё время был напарником первого российского гонщика в Ф-1 Виталия Петрова. Фото: © РИА Новости / агентство "Манускрипт"

Вместо Сергея Сироткина за руль Williams сядет польский пилот Роберт Кубица. В середине нулевых он подавал большие надежды, 12 раз был на подиуме и даже один раз выиграл гонку. Однако затем поляк попал в серьёзную аварию, из-за которой покинул "Формулу-1" на долгих восемь лет.

Сейчас ему 33, и его правая рука всё ещё выглядит, если выражаться мягко, неполноценной — это последствия аварии. Однако сам Кубица уверен, что он готов к возвращению, в прошедший год он работал тест-пилотом в Williams, и речь о том, чтобы он стал боевым пилотом, шла ещё год назад, но тогда выбрали Сергея. Очевидно, и в самой команде тогда не предполагали, насколько низко упадут, рассчитывая на высокие места с молодой парой амбициозных гонщиков.

Теперь, когда падать ниже уже некуда, а терять нечего, в Williams решили перебросить внимание публики с проблем с машиной на эпичный камбэк известного пилота. История с возвращением Кубицы в "Формулу-1" точно получит большой медийный отклик, а вот сработает ли с точки зрения реальной борьбы? Далеко не факт. Сезон-2018 стал первым в истории, когда ни одного пилота не отправили в отставку, не дожидаясь последней гонки. В 2019 году, если у Кубицы всё будет идти из рук вон плохо, возможно, ждать слишком долго в Williams не станут и позвонят тому же Сергею.

Сироткин ещё вернётся?

Сам Сергей сдаваться не намерен. Он уже показал себя как парень с железным характером, и такой удар под конец дебютного сезона его не сломил. Сироткин намерен доказать своё мастерство всему миру в 2020 году.

Мой приоритет — это "Формула-1". Я ещё не закончил. И, честно говоря, зная, на что я способен и чего не смог сделать в этом сезоне по объективным причинам, я не хочу вот так уходить из "Формулы-1". Я буду бороться, чтобы вернуться в 2020 году. Сергей Сироткин