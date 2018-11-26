Сироткин победил в голосовании Sky Sports как пилот года. Но награду ему не дали

Британцы придумали для россиянина альтернативную номинацию, а главную награду отдали Хэмилтону.

Незадолго до финала сезона "Формулы-1" британское издание Sky Sports запустило опрос, чтобы с помощью читателей определить лучшего пилота 2018 года. Благодаря неожиданному флешмобу пользователей сайта Reddit в нём победил Сергей Сироткин, с большим отрывом опередивший пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Однако редакция, несмотря на итоги голосования, победу Сироткина признала лишь частично. Изначально разыгрываемое звание "пилота года" они вручили своему чемпиону Льюису Хэмилтону.

Хэмилтон теперь пятикратный чемпион. Он совершал мало ошибок на трассе и выиграл 11 из 21 гонок сезона, хотя у него не всегда была самая быстрая машина Sky Sports

Итоги голосования пользователей Sky Sports.

Для Сергея Сироткина же британцы придумали специальную номинацию "альтернативный пилот года", подписав победу россиянина в голосовании фразой: "Ну, вы проголосовали за Сергея Сироткина!"