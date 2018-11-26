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Регион
Опубликовано 26 ноября 2018, 12:48

Сироткин победил в голосовании Sky Sports как пилот года. Но награду ему не дали

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Сироткин — лучший пилот "Формулы-1". На Sky Sports его поставили выше Хэмилтона
"Я ещё не закончил". Почему Сироткину не нашлось места в "Формуле-1"?
Фото:&copy; РИА Новости/Алексей&nbsp;Филиппов

Фото:© РИА Новости/Алексей Филиппов

Британцы придумали для россиянина альтернативную номинацию, а главную награду отдали Хэмилтону.

Незадолго до финала сезона "Формулы-1" британское издание Sky Sports запустило опрос, чтобы с помощью читателей определить лучшего пилота 2018 года. Благодаря неожиданному флешмобу пользователей сайта Reddit в нём победил Сергей Сироткин, с большим отрывом опередивший пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Сироткин — лучший пилот "Формулы-1". На Sky Sports его поставили выше Хэмилтона

Однако редакция, несмотря на итоги голосования, победу Сироткина признала лишь частично. Изначально разыгрываемое звание "пилота года" они вручили своему чемпиону Льюису Хэмилтону.

Хэмилтон теперь пятикратный чемпион. Он совершал мало ошибок на трассе и выиграл 11 из 21 гонок сезона, хотя у него не всегда была самая быстрая машина

Sky Sports

Итоги голосования пользователей Sky Sports.

Итоги голосования пользователей Sky Sports.

Для Сергея Сироткина же британцы придумали специальную номинацию "альтернативный пилот года", подписав победу россиянина в голосовании фразой: "Ну, вы проголосовали за Сергея Сироткина!"

Однако даже такой маркетинговый ход, как победа в голосовании на звание пилота года, не помогла Сироткину сохранить место в "Формуле-1". Болид Williams вместо россиянина будет пилотировать поляк Роберт Кубица.

"Я ещё не закончил". Почему Сироткину не нашлось места в "Формуле-1"?

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Дмитрий Садылко
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