Москалькова рассказала о состоянии раненых украинских моряков

По словам российского омбудсмена, она постоянно поддерживает связь со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что раненые военнослужащие ВМС Украины, которые были задержаны после нарушения границы РФ в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, их жизни ничего не угрожает.

— Трое раненых (украинских моряков) находятся в 1-й Керченской больнице. Их состояние не оценивается как тяжёлое. Медпомощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни. Я на постоянной связи с Денисовой. Она эту информацию от меня по телефону получила, — сказала Москалькова.