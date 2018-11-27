Володин заявил, что военным положением Порошенко пытается сохранить свою власть

Он также обратил внимание на то, что введено оно было именно в тех регионах, где у президента меньше всего сторонников.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что целью введения военного положения на Украине является сохранение действующим украинским лидером Петром Порошенко своей власти.

— Вынесенное решение о военном положении, тем более когда приводятся в боевую готовность военные части, ещё раз говорит о том, что Украина непредсказуема в своих решениях, что президент Украины Пётр Порошенко в своём желании сохранить личную власть пойдёт на любые крайности, — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что введено оно было именно в тех десяти регионах, где у действующего главы государства меньше всего сторонников. Это ещё раз показывает, что Порошенко ставит целью "зачистку территорий" от своих оппонентов.