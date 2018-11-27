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Регион
Опубликовано 27 ноября 2018, 19:08

Володин заявил, что военным положением Порошенко пытается сохранить свою власть

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Он также обратил внимание на то, что введено оно было именно в тех регионах, где у президента меньше всего сторонников.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что целью введения военного положения на Украине является сохранение действующим украинским лидером Петром Порошенко своей власти.

— Вынесенное решение о военном положении, тем более когда приводятся в боевую готовность военные части, ещё раз говорит о том, что Украина непредсказуема в своих решениях, что президент Украины Пётр Порошенко в своём желании сохранить личную власть пойдёт на любые крайности, — заявил Володин.

Он также обратил внимание, что введено оно было именно в тех десяти регионах, где у действующего главы государства меньше всего сторонников. Это ещё раз показывает, что Порошенко ставит целью "зачистку территорий" от своих оппонентов.

Напомним, Верховная рада одобрила указ президента Украины о введении в стране военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу.

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Артур Белкин
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