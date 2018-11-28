В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об угрозе полномасштабной войны с РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил мнение, что после введения военного положения на Украине лидер Незалежной Пётр Порошенко "фактически объявил войну своему собственному народу".

Напомним, ранее украинский лидер предупредил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией.

Как отметил Швыткин, Порошенко введением военного положения захотел отвлечь внимание населения страны от грядущих президентских выборов.

— Порошенко понимает, что он практически неизбираемый как кандидат. Введение военного положения, на его взгляд, может позволить перенести выборы и мобилизовать часть радикального электората, — цитирует парламентария RT.

Он подчеркнул, что такими громкими заявлениями президент Украины желает "привлечь к данному вопросу страны Евросоюза и НАТО".

— Но они, являясь шефами Украины, должны пресечь деятельность своего подчинённого и принудить его к деэскалации напряжённости, — добавил Швыткин.