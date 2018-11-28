Порошенко предупредил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией

Лидер Незалежной Пётр Порошенко объяснил введение военного положения тем, что Украина находится под угрозой "полномасштабной войны" с Россией.

— И после инцидента, который произошёл в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооружённые силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения, — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Он также отметил, что Москва с сентября якобы увеличила количество танков на своих базах в три раза.

— Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией, — резюмировал Порошенко.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Эти действия были расценены как провокация. ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов, после чего на Украине ввели военное положение на 30 дней.

Также Лайф писал, что в НАТО пообещали Киеву "политическую и практическую поддержку" после инцидента в Чёрном море. При этом сам Порошенко призвал украинцев не паниковать и "не запасаться спичками и солью".