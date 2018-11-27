НАТО пообещало Киеву практическую поддержку после инцидента в Керченском проливе

В НАТО подтвердили, что продолжат оказывать практическую поддержку Украине после инцидента в Чёрном море.

— Нет никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского флота. Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков из суда, — приводит РИА "Новости" заявление альянса.

Кроме того, в НАТО подчеркнули, что Киев может рассчитывать на "политическую и практическую поддержку".

Ранее Лайф писал, что 25 ноября 2018 года три украинских корабля пересекли границу РФ и направились к Керченскому проливу. В воздух были подняты российские Су-25 и задействован флот. Моряков вскоре задержали, трое из них пострадали. В ФСБ РФ против них завели уголовное дело.

После инцидента в Чёрном море Рада также одобрила введение на Украине военного положения на 30 дней. При этом в НАТО призвали и Москву, и Киев не нагнетать обстановку.