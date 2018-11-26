В Крыму после провокации в Чёрном море задержано 24 моряка ВМС Украины. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

— Раненым оказывается полноценная медпомощь в Первой керченской больнице. Состояние стабильное, средней тяжести. Жизни 24 моряков украинского флота, которые были задержаны, ничего не угрожает, — сообщил он.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Украины были расценены Россией как провокация. Украинские моряки задержаны, трое из них пострадали.