Рада утвердила введение на Украине военного положения на 30 дней

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Рада утвердила введение на Украине военного положения на 30 дней

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Фото: © РИА "Новости"

Депутаты одобрили введение военного положения на Украине сроком на 30 дней. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

— Во время дебатов мы совместно пришли к пониманию, что в законе будет исправлен срок введения военного положения: ограничивается с 60 дней до 30 дней. И было решено, что будет отмечено, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года, — сказал он.

Как сообщал Лайф, ранее лидер Незалежной Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения с 26 ноября по 25 января, однако позже предложил сократить срок вдвое, чтобы ситуация не помешала президентской предвыборной кампании.

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