В Госдуме предложили вернуть спецкомнаты для курения в аэропорты и на вокзалы

Первый заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Виталий Ефимов выразил мнение, что необходимо вернуть комнаты для курения на вокзалы и в аэропорты.

Как отметил депутат, из-за отсутствия спецпомещения для курения люди всё равно не расстанутся со своей пагубной привычкой.

— Бросить курить очень трудно, поэтому из-за наличия такого запрета курить не бросают, — цитирует Ефимова РИА "Новости".

По словам депутата, ему "вообще непонятна эта позиция Минздрава", выступающего за запрет комнат для курения.

Также Ефимов добавил, что молодёжи нужно с детства прививать любовь к здоровому образу жизни, а "сигареты должны быть дорогие".

Напомним, с принятием "антитабачного" закона в 2013 году в России запретили курение в ряде общественных мест, включая стадионы, рестораны, вокзалы, аэропорты.