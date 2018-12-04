В России ужесточат контроль за деньгами дольщиков

Правительство предлагает обязать застройщиков распределять средства будущих жильцов пропорционально по всем строительным объектам. Госдума в первом чтении эту инициативу поддержала.

Депутаты Госдумы в I чтении одобрили правительственный законопроект об усилении контроля за использованием средств дольщиков. Авторы инициативы обратили внимание, что действующая редакция закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов предусматривает, что застройщик при комплексном освоении территорий формирует затраты в соответствии с инвестиционными договорами. При этом не предусмотрено, каким образом определяется размер платежей по каждому проекту строительства. Предложенный законопроект эту процедуру уточняет.

— Предлагается ввести норму, по которой размер платежей с расчётного счёта застройщика по каждому проекту строительства устанавливается застройщиком самостоятельно, исходя из расчётного суммарного объёма денежных средств, подлежащих уплате, — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, документ корректирует норму о солидарной ответственности лиц за возможные убытки будущих жильцов. В случае неприятностей ответственность будут нести и бенефициарные владельцы, которые фактически могут определять действия застройщика.

Глава думского Комитета по природным ресурсам Николай Николаев, комментируя инициативу, обратил внимание, что глобальная реформа на рынке жилищного строительства в российских регионах идёт уже полтора года. За это время накопилось немало технических нюансов, которые требуют закрепления в законодательстве. И с их учётом документ будет доработан ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что Минстрой разрабатывает новую программу по поддержке обманутых дольщиков. Необходимость в новой программе поддержки возникла в связи с тем, что система передач федеральных земель застройщикам в обмен на жильё для обманутых дольщиков себя исчерпала.