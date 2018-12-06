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Опубликовано 6 декабря 2018, 12:16

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия

Фото: &copy; РИА Новости

Фото: © РИА Новости

Накануне стало известно, что Росгвардия и ФСБ разработали меры по усилению контроля за оборотом оружия.

В Госдуму внесён законопроект о повышении возраста продажи гражданского оружия в России с 18 до 21 года. С соответствующей инициативой выступили члены Совета Федерации во главе с председателем Комитета по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

Документ размещён в думской электронной базе данных. В пояснительной записке указано, что речь идёт об оружии ограниченного поражения, газовом оружии, огнестрельном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также спортивном, охотничьем и сигнальном оружии.

Напомним, в октябре этого года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек и более 50 пострадали. После этого в Совфеде заявили, что предложат ужесточить продажу оружия. Как писал Лайф, ранее Росгвардия и ФСБ разработали меры по усилению контроля за оборотом оружия.

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Майя Селезнёва
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