Самая успешная гонщица: Женщины водят гораздо лучше мужчин!

Легендарная автогонщица Мишель Мутон выступила на Генеральной Ассамблее Международной автомобильной федерации.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Генеральная Ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA). На итоговом мероприятии собрался весь свет мира автогонок. Одно из мероприятий было посвящено женщинам в автоспорте. Его хедлайнером стала автогонщица Мишель Мутон, которая считается самой успешной за всю историю женских гонок. Сейчас 67-летняя француженка возглавляет Комитет женского автоспорта FIA. Лайфу удалось поговорить с легендарной гонщицей.

— Какая была самая сложная гонка в вашей карьере?

— Она была так давно, что я уже забыла. На самом деле это было в 1992 году, когда я упустила чемпионский титул. Я тогда лидировала, и победа в гонке гарантировала бы мне успех. Но я её упустила. Эта гонка была самой сложной даже не из-за упущенной победы. Мне тогда сообщили, что я потеряла отца, который очень много для меня сделал, и вот это было по-настоящему трудно.

— В России есть стереотип, что женщина за рулём — это не очень хорошо. А как за рубежом относятся к автоледи на дорогах?

— Женщины за рулём более внимательные и осторожны и больше думают о других на дороге, чем мужчины. Я не думаю, что вы увидите среди женщин плохих водителей. Вот среди мужчин я встречала плохих водителей.

— На ваш взгляд, смогут ли женщины всё-таки пробиться в "Формулу-1"?

— Мы работаем над тем, чтобы в "Формуле-1" появилась женщина. Их нет не из-за недостаточных возможностей, дело — в устройстве "Ф-1", там всего 20 пилотов, и туда попасть в принципе сложно, а гонщиков-мужчин просто больше. Но потенциал у женского автоспорта есть, мы уже десять лет работаем над тем, чтобы пилотессы всё-таки появились на гоночном Олимпе.

— Женская эмоциональность за рулём не мешает?

— То, что женщины более эмоциональные, это не проблема, потому что как для женщин, так и для мужчин схема одинакова: нужно давить на педаль.

— Что скажете об успехах российских гонщиков? Следите за развитием российского автоспорта?