"Посмотрела "Тачки", захотелось гонять". Как в 15 лет стать чемпионкой России

В российском автоспорте загораются новые звёзды. И не только в мужском — женщин, девушек и даже совсем молодых девчонок в гонках становится всё больше. Одна из них — Ирина Сидоркова, которая в свои 15 лет уже обгоняет многих мужчин. Корреспондент Лайфа пообщался с юной чемпионкой.

У Ирины Сидорковой ещё даже нет водительского удостоверения, зато подписчиков в "Инстаграме" гораздо больше, чем у первого российского пилота в "Формуле-1" Виталия Петрова. Девочка к популярности уже успела привыкнуть: ей всего 15, но её гоночная карьера уже отпраздновала 10-летний юбилей.

А буквально пару месяцев назад Ирина выиграла чемпионат России по кольцевым гонкам. Сегодня она — почётный гость на встрече "Женщины в автоспорте" на генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации в Санкт-Петербурге. Юная спортсменка мило общается с легендарной чемпионкой Мишель Мутон и демонстрирует журналистам уже отработанную улыбку.

— Как ты решила заняться гонками?

— Посмотрела мультфильм "Тачки", очень зарядилась этой атмосферой и решила, что тоже хочу гоняться.

— Ты соревнуешься с женщинами или с мужчинами?

— Я соревнуюсь с мужчинами, всегда так было. Они всё хотят подколоть, что сейчас вот обгонят. Но ко мне уже настолько привыкли, что я серьёзный соперник, уступать не собираюсь.

— Как ты тренируешься?

— Прав пока у меня нет, но года через три мы это исправим. Сейчас я уделяю время школе, образование важно для меня, тренируюсь в зале, а также занимаюсь теорией и учу иностранные языки. По выходным я, конечно, сажусь за руль, чтобы не терять навык.

— Какая твоя цель в гонках?

— Раньше я всегда говорила, что хочу попасть в "Формулу-1". Но сейчас понимаю, что это не совсем реально. Поэтому буду стараться попасть в DTM.

— Чем тебя вообще привлекают гонки?

— Мне нравится чувствовать, как я улучшаю свои результаты, как я кого-то обгоняю, гонки ­— это кайф.

— Но как тебе удаётся управлять большой машиной?

— Я очень маленькая, до педалей не достаю, поэтому мне делают специальную вкладку в сиденье.

— Как одноклассники относятся к твоему увлечению гонками?