Шаманов о выходе США из ДРСМД: Мы не та страна, которой можно ставить ультиматум

Бывший командующий ВДВ уверен, что глава Госдепартамента США сам знает о неукоснительном соблюдении договора российской стороной.

Председатель Комитета Госдумы по обороне и бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов заявил, что обвинения американского Госдепа в адрес Москвы о нарушении ДРСМД не имеют никаких оснований. Россия не испытывала ракеты "Искандер-М", чья дальность нарушала бы договор, заявляет Шаманов.

— У них к нам одна претензия — по ракете "Искандер-М". Якобы, по их секретным данным, имеются доказательства, что мы её испытали... Абсолютно ответственно вам заявляю: никаких испытаний никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали... и господин Помпео это знает, — цитирует Шаманова ТАСС.

Также политик добавил, в Москве "не собираются ни перед кем оправдываться" и "Мы не та страна, которой можно ставить ультиматум".

О том, что США собираются выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в октябре рассказал американский президент Дональд Трамп. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что США всё-таки останутся в договоре, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.