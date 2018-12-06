Болид пятикратного чемпиона "Ф-1" Хэмилтона выставили на Дворцовой в Петербурге

Любой желающий фанат автогонок мог сфотографироваться с машиной знаменитого пилота.

В Санкт-Петербурге продолжается гоночная лихорадка. Город буквально захватило автоспортивное движение, потому что здесь проходит Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации. Одно из её мероприятий — демонстрация машин чемпионов различных серий. Конечно, главная из них — "Формула-1", а потому повышенное внимание было к болиду пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Множество людей встало в километровую очередь на Дворцовой площади, чтобы получить шанс сфотографироваться с чемпионской машиной британца. Некоторым даже повезло очутиться внутри легендарного болида команды Mercedes.

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Вокруг болида собрались поклонники автоспорта в целом и конкретных гонщиков в частности. Например, фанаты финна Кими Райкконена и испанца Фернандо Алонсо присоединились к болельщикам непосредственно Льюса Хэмилтона и тоже активно фотографировались на фоне болида.

Некоторые скептики выражали сомнения, что болид действительно настоящий, однако представитель команды Mercedes эти сомнения опроверг в разговоре с Лайфом.

— Машина действительно настоящая?

–Да! Это точно не макет.

— И она правда использовалась в гонках?

— Конечно. Причём за рулём сидел сам Льюис.