Москалькова рассказала о состоянии украинских моряков в СИЗО

По её словам, моряки ведут переписку с родными по электронной почте и читают книги из местной библиотеки.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе, и рассказала об их состоянии в "Инстаграме".

— Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья, — написала она.

По словам Москальковой, моряки находятся в СИЗО № 1 УФСИН России по городу Москве. У них есть возможность вести переписку по электронной почте со своими родственниками, пользоваться библиотекой, где каждый уже выбрал себе "литературу по вкусу".