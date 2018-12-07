Москалькова рассказала о состоянии украинских моряков в СИЗО
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
По её словам, моряки ведут переписку с родными по электронной почте и читают книги из местной библиотеки.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе, и рассказала об их состоянии в "Инстаграме".
— Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья, — написала она.
По словам Москальковой, моряки находятся в СИЗО № 1 УФСИН России по городу Москве. У них есть возможность вести переписку по электронной почте со своими родственниками, пользоваться библиотекой, где каждый уже выбрал себе "литературу по вкусу".
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В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф
Как писал ранее Лайф, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.