"Любила Россию". Володин выразил соболезнования в связи со смертью Алексеевой
Правозащитник, общественный деятель, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой.
— Людмила Михайловна посвятила себя служению людям, оказанию помощи тем, кто в ней нуждался. Она любила Россию: у неё было своё видение и понимание, какой должна быть страна, — приводит слова Володина РИА "Новости".