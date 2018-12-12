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Опубликовано 12 декабря 2018, 13:35

Подарочек автовладельцам. Госдума продлила скидки на оплату штрафов ГИБДД

Фото: &copy; РИА Новости/Руслан Кривобок

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Таким образом, депутаты защитили интересы водителей от медлительности инспекторов и нерасторопной работы почтовых служб.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который продлевает возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50-процентной скидкой. Это станет возможным в случае, если "письмо счастья" по почте шло слишком долго.

— В случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлечённому к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению, — говорится в пояснительной записке к документу.

К слову, в настоящее время правонарушитель, получивший уведомление с опозданием, лишается права на оплату половины назначенного штрафа. Таким образом, новый законопроект, как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призван "восстановить справедливость" в отношении автовладельцев.

Отметим, что, по данным "Яндекса", с января по сентябрь 2018 года расходы одного пользователя на штрафы ГИБДД сократились на 12% — с 1536 до 1346 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А ранее Федеральная служба судебных приставов предложила списывать штрафы ГИБДД до 3000 рублей автоматически и без возбуждения дела.

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Марина Калегина
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