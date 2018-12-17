"Не прикован к постели". Стали известны новые подробности состояния Шумахера

29 декабря исполнится пять лет со дня трагедии во французских Альпах, где выдающийся гонщик получил тяжёлую травму головы.

В опубликованной статье отмечается, что 49-летний гонщик не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Также они сообщают, что Шумахер получает полноценный уход и терапию, которая оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю.

— Шумахер живёт вместе со своей семьёй в главной части дома, а не в пристройке, которая якобы была оборудована под больничную палату. В этой пристройке живёт отец Михаэля. Она строилась ещё до аварии, — говорится в статье.