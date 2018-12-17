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Опубликовано 17 декабря 2018, 15:15

"Не прикован к постели". Стали известны новые подробности состояния Шумахера

Фото: &copy; EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

29 декабря исполнится пять лет со дня трагедии во французских Альпах, где выдающийся гонщик получил тяжёлую травму головы.

Британскому таблоиду Daily Mail стали известны новые подробности о состоянии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

В опубликованной статье отмечается, что 49-летний гонщик не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Также они сообщают, что Шумахер получает полноценный уход и терапию, которая оценивается в 50 тысяч фунтов в неделю.

Шумахер живёт вместе со своей семьёй в главной части дома, а не в пристройке, которая якобы была оборудована под больничную палату. В этой пристройке живёт отец Михаэля. Она строилась ещё до аварии, — говорится в статье.

Напомним, что в конце декабря 2013 года Шумахер, отдыхая на горнолыжном курорте, получил серьёзную травму головы. Долгое время он находился в коме. Семья гонщика тщательно скрывает его от общественности.

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Галина Глазко
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