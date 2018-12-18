Госдума обратится в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

По словам председателя нижней палаты парламента, существует необходимость предпринять действия, которые заставят власти Украины прекратить давление на христиан и духовенство.

Государственная дума России намерена обратиться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине. Об этом заявил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты парламента отметил, что сейчас на Украине нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания и сейчас Госдума рассматривает вариант передачи в ПА ОБСЕ заявления о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине.

Володин не исключил, что подобные обращения могут быть направлены в другие организации и национальные парламенты стран Европейского Союза.

Спикер подчеркнул необходимость предпринять действия, которые заставят власти Украины прекратить давление на христиан и духовенство. Председатель отметил, что ассамблея ОБСЕ давно должна дать оценку украинским политикам и лично украинскому лидеру Петру Порошенко.

Власти Украины рассчитывают в начале 2019 года получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве накануне прошёл "объединительный" собор, где главой "новой церкви" был избран "митрополит" Епифаний (Думенко). Каноническая УПЦ МП отказалась участвовать в мероприятии.