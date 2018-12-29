Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?

Ровно пять лет назад — 29 декабря — семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, отдыхавший на горнолыжном курорте во французских Альпах, получил травму головы. Местонахождение и состояние гонщика до сих пор тщательно скрываются. Лайф в хронологическом порядке рассказывает всё то, что просочилось в СМИ о здоровье немецкого пилота.