Яровая хочет ужесточить наказание за нарушения санитарных норм в отношении детей
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Инициатива была выдвинута после случая в Амурской области, где 26 детей в конце прошлого года были заражены гепатитом C.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в отношении детей. Об инициативе депутата рассказывает ТАСС.
— В защиту интересов детей предлагаю ввести новые квалифицирующие признаки в действующую статью 236 Уголовного кодекса ("Нарушение санитарно-эпидемиологических норм") и отнести к тяжким преступлениям нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо такое нарушение, совершённое в отношении малолетнего, — цитирует слова Яровой агентство.
Депутат считает, что увеличение срока давности совершённого преступления поможет наказать виновных, ведь расследование таких уголовных дел требует длительных экспертиз, а значит, и много времени.
Ранее Ирина Яровая предлагала передать центральному аппарату Следственного комитета России расследование случая массового заражения детей гепатитом C в Амурской области.