Шумахер-младший подпишет контракт с Ferrari
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Сын легендарного семикратного чемпиона может стать пилотом по развитию итальянской команды.
Чемпион "Формулы-3" и сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Мик Шумахер повторит путь отца. Источники авторитетного издания Motosport.com утверждают, что юный немец станет членом гоночной академии команды Ferrari.
Сезон-2019 Шумахер проведёт в "Формуле-2". Однако есть вероятность, что уже в этом году Мик будет тестировать машину Скудерии в "Королевских гонках". Пока запланировано две серии тестовых заездов: после Гран-При Испании и Бахрейна.