Шумахер-младший подпишет контракт с Ferrari

Сезон-2019 Шумахер проведёт в "Формуле-2". Однако есть вероятность, что уже в этом году Мик будет тестировать машину Скудерии в "Королевских гонках". Пока запланировано две серии тестовых заездов: после Гран-При Испании и Бахрейна.