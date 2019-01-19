В Госдуме предложили списать невозвратные долги за ЖКХ по всей стране

По словам парламентария, попытки взыскать долги в судебном порядке ни к чему не приведут.

Член Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья и первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян, так же как было сделано с долгами за газ в Чечне.

— Если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трёх лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране, — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Куринный объяснил, что даже если управляющая компания в такой ситуации попытается взыскать долги через суд, то ответчик может заявить применение исковой давности, и в таком случае суд их спишет. Общее решение по списанию такой задолженности избавит россиян от длительных судебных процессов.