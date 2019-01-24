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Опубликовано 24 января 2019, 12:16

Шаманов заявил, что США будут добиваться своих целей в Венесуэле

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;Elias Seife

Фото: © Twitter / Elias Seife

По его словам, нестабильность в Венесуэле отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией.

Соединённые Штаты Америки будут добиваться своих целей в Венесуэле. Такое мнение журналистам высказал глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— США показали своё лицо. США будут добиваться (своих целей) любыми способами, не гнушаясь ничем, — сказал он.

Шаманов также выразил мнение, что нестабильность в Венесуэле отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией.

— Нестабильность нашего давнего союзника, безусловно, ограничивает их возможности, потому что дестабилизирующее воздействие сейчас будет влиять на все стороны, прежде всего экономической жизни, — отметил политик.

По словам главы комитета, любая нестабильность чревата долгосрочными последствиями.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв ранее высказал мнение, что западные политики вместо призыва к переговорам подстрекают людей к протестам в Венесуэле, а США предпринимают попытки бесцеремонно вмешаться в ситуацию в Венесуэле.

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Владислав Фёдоров
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