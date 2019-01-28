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Опубликовано 28 января 2019, 18:22

Стало известно, сколько заработает Квят за сезон в "Формуле-1"

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Куденко&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

YouTube-канал F1 WeekEnd опубликовал данные о том, сколько будут получать гонщики "Формулы-1" в 2019 году.

Самым высокооплачиваемым пилотом вновь будет британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Его заработная плата в следующем сезоне составит $57 млн. Второе место в этом списке у немецкого гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля ($45 млн), а замыкает тройку лидеров австралиец из Renault Даниэль Риккардо ($17 млн).

Россиянин Даниил Квят стал лишь 16-м. По контракту с Toro Rosso он получит $300 тысяч.

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Кира Громова
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