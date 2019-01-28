Стало известно, сколько заработает Квят за сезон в "Формуле-1"

YouTube-канал F1 WeekEnd опубликовал данные о том, сколько будут получать гонщики "Формулы-1" в 2019 году.

Самым высокооплачиваемым пилотом вновь будет британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Его заработная плата в следующем сезоне составит $57 млн. Второе место в этом списке у немецкого гонщика Ferrari Себастьяна Феттеля ($45 млн), а замыкает тройку лидеров австралиец из Renault Даниэль Риккардо ($17 млн).