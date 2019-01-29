Из "Формулы" в Ле-Ман. Сироткин примет участие в старейшей гонке на выносливость

Бывший пилот "Формулы-1" присоединился к команде SMP Racing за три оставшиеся этапа.

После ухода из "Формулы-1" Сергей Сироткин не сидит без дела. Сначала гонщик принял участие в тестах серии DTM, а теперь будет участвовать в заездах на выносливость. Российская команда SMP Racing заявила о том, что Сироткин на трёх последних этапах чемпионата мира присоединится к экипажу под номером 17.

Я очень рад, что мне выпала честь защищать цвета российского флага на российском прототипе в составе российской команды SMP Racing. У нас отличные экипажи и отличные машины, на которых, я уверен, мы сможем бороться за подиумы. Сергей Сироткин

Партнёрами Сироткина станут россиянин Егор Оруджев и француз Стефан Сарразен. Команде осталось принять участие в трёх этапах чемпионата мира: "1000 миль Себринга" (17 марта), "6 часов Спа" (4 мая) и "24 часа Ле-Мана" (16 июня).

"24 часа Ле-Мана" — это старейшая автомобильная гонка на выносливость, которая проводится ежегодно с 1923 года. Победа в этом заезде считается одним из самых почётных достижений в мировом автоспорте. Гонка также входит в так называемую "тройную корону автоспорта" вместе с Гран-при Монако "Формулы-1" и "Инди-500". Единственным пилотом за всю историю, которому удалось выиграть эти три гонки, стал британец Грэм Хилл. Вторым в ближайшее время может стать испанец Фернандо Алонсо, который специально ради этого ушёл из "Формулы-1".