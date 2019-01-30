"Надо быть на равных". Володин призвал старшее поколение к диалогу с молодёжью

Парламентарий также добавил, что старшее поколение ответственно за то, чтобы поддержать стремления молодёжи ко всему новому и к переменам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что старшее поколение должно общаться с молодёжью на равных и без менторского тона. Политик рассказал на Рождественских парламентских встречах, что от идей, энергии, желания добиваться поставленных целей молодёжи во многом зависит будущее России.

— Давайте ответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 18, 20, 25? Не всегда. Почему? Что мешает? Может, "взгляд сверху": мы умнее, опытнее и знаем, "как надо", а там — "молодо-зелено"? Признаем: такой подход неправильный, — цитирует Володина РИА "Новости".

По словам политика, нынешняя молодёжь имеет огромный выбор возможностей. И потому с молодыми людьми, готовыми быть ответственными за свой выбор, нельзя общаться сверху вниз.