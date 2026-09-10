119-летний мужчина раскрыл секрет своего долголетия

119-летний житель Коста-Рики Хосе Флорес может стать старейшим человеком в мире. Сейчас специалисты проверяют документы, которые должны подтвердить его возраст, передаёт Daily Mail.

По данным гражданского реестра Коста-Рики, Флорес родился 11 июля 1907 года. Его семья также предоставила документы из церковных архивов. Однако международная проверка пока не завершена.

Сейчас официально старейшим человеком планеты считается британка Этель Катерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет. Сам Флорес живёт в сельской местности провинции Гуанакасте. Его внучка Хеллен считает главным секретом долголетия дедушки семью.

«Без любви, без заботы, без внимания его бы здесь уже не было», — рассказала она.

У Флореса восемь детей, 23 внука, 25 правнуков и одна праправнучка. Родственники рассказывают, что он много шутит и любит вспоминать истории из своей жизни. Семья надеется, что возраст долгожителя удастся подтвердить официально.

Ранее Life.ru рассказывал о 117-летии Этель Катерхэм, которая сейчас официально считается старейшим человеком планеты. Британка родилась 21 августа 1909 года и стала первым подтверждённым жителем Великобритании, достигшим такого возраста. Статус старейшего человека Земли она получила в 2025 году после смерти бразильской долгожительницы Ины Канабарро Лукас.