Володин: США сделали мишенью европейские страны, выйдя из Договора о РСМД

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, выйдя из ДРСМД, Соединённые Штаты Америки сделали мишенью европейские страны и поставили под угрозу мировую безопасность.

Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность сказал Вячеслав Володин

По его словам, американские власти разрушают глобальную безопасность в мире, которая создавалась десятилетиями.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него. Москва ответила зеркально, и президент России Владимир Путин сегодня заявил, что РФ также приостанавливает участие в договоре.