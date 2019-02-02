Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 12:40

Володин: США сделали мишенью европейские страны, выйдя из Договора о РСМД

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, выйдя из ДРСМД, Соединённые Штаты Америки сделали мишенью европейские страны и поставили под угрозу мировую безопасность.

Не посоветовавшись со странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не обсудив это в европейских парламентах, Америка сделала мишенью европейские страны, поставила под угрозу мировую безопасность

сказал Вячеслав Володин

По его словам, американские власти разрушают глобальную безопасность в мире, которая создавалась десятилетиями.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 2 февраля Вашингтон приостановит действие ДРСМД и начнёт постепенный выход из него. Москва ответила зеркально, и президент России Владимир Путин сегодня заявил, что РФ также приостанавливает участие в договоре.

О намерении выйти из договора Трамп заявил ещё в октябре прошлого года. Тогда он сказал, что Россия якобы нарушает соглашение, и сообщил, что США будут наращивать ядерный потенциал.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • США
  • В мире
  • дрсмд
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar