Володин рассказал, почему Киев ограничивает права наблюдателей на выборах
Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев
По его словам, такие действия со стороны Украины ставят под угрозу существования института международных отношений.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дискриминацией планы президента Украины Петра Порошенко не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы Незалежной.
По его словам, такие действия ставят под угрозу существование института международных отношений, а Порошенко пытается уйти от объективной оценки выборов.
— Мы должны сделать всё, чтобы этого не допустить, — отметил спикер Госдумы.
Володин добавил, что ограничение круга наблюдателей на выборах по гражданству недопустимо, и призвал ПА ОБСЕ вмешаться в эту ситуацию.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё ранее соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.