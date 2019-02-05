Володин рассказал, почему Киев ограничивает права наблюдателей на выборах

По его словам, такие действия со стороны Украины ставят под угрозу существования института международных отношений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дискриминацией планы президента Украины Петра Порошенко не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы Незалежной.

По его словам, такие действия ставят под угрозу существование института международных отношений, а Порошенко пытается уйти от объективной оценки выборов.

— Мы должны сделать всё, чтобы этого не допустить, — отметил спикер Госдумы.

Володин добавил, что ограничение круга наблюдателей на выборах по гражданству недопустимо, и призвал ПА ОБСЕ вмешаться в эту ситуацию.