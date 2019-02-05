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Регион
Опубликовано 5 февраля 2019, 14:46

Володин рассказал, почему Киев ограничивает права наблюдателей на выборах

Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Григорий Сысоев

Вячеслав Володин. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

По его словам, такие действия со стороны Украины ставят под угрозу существования института международных отношений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал дискриминацией планы президента Украины Петра Порошенко не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы Незалежной.

По его словам, такие действия ставят под угрозу существование института международных отношений, а Порошенко пытается уйти от объективной оценки выборов.

— Мы должны сделать всё, чтобы этого не допустить, — отметил спикер Госдумы.

Володин добавил, что ограничение круга наблюдателей на выборах по гражданству недопустимо, и призвал ПА ОБСЕ вмешаться в эту ситуацию.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе не пускать в страну российских наблюдателей. Ещё ранее соответствующий законопроект внесли в Верховную раду.

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Владислав Фёдоров
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