Есть рецепт освобождения Киева от бандеровцев Политолог Дмитрий Родионов — о том, как более 100 лет назад Красная армия заняла Киев и освободила его от петлюровцев. 4 февраля, 23:40 Рождение Красной Армии или Первый бой с немцами под Псковом 23 февраля 1918 г. (фрагмент картины). Художники В. Дмитриевский, И. Евстегнеев, Г. Прокопинский. Обложка © yavarda.ru

Более ста лет назад, 5 февраля 1919 года, в Киев после ожесточённых боёв под Броварами вступила Красная армия под командованием Николая Щорса и Василия Боженко. Петлюровская директория бежала в Винницу.

Это, конечно, был далеко не конец войны. Петлюровцы после этого ещё возвращались в Киев, воспользовавшись успехами белогвардейцев, правда, ненадолго. В попытке сохранить свою власть Петлюра шёл на союз с российскими белыми, с немцами, с поляками, но это не помогло. Украина его упорно не поддерживала, зато красноармейцев встречала всегда со всенародным ликованием.

Первая Украинская дивизия Синежупанников на полевых занятиях,1918.. Фото © Wikipedia

Союз с Польшей оказался для Петлюры последним шансом, за который он щедро заплатил украинскими землями. Но в марте 1921 года РСФСР, УССР и Польша подписали мирный договор, положивший конец советско-польской войне. Бывший председатель директории был вынужден бежать за границу, сначала в Польшу, а потом всё дальше от не признавшей его родины — в Венгрию, Австрию, Швейцарию и, наконец, во Францию, где его настигло возмездие за проводимую им националистическую политику.

Интересно, что сегодня у власти в Киеве находятся продолжатели дела Петлюры. Да, нынешние украинские власти прямо называют свою страну наследниками УНР, правда, не провозглашают этого официально, так как отказ от преемственности УССР чреват многими проблемами для нынешней Украины, в том числе территориальными претензиями со стороны соседей, которые не прочь были бы "сократить" Украину до петлюровских границ.

Тем не менее "майданные" власти Украины сделали Петлюру национальным героем. Ещё в 2005 году тогдашний президент Ющенко подписал указ об увековечивании памяти Петлюры и установке ему памятников в Киеве. В 2016-м Верховная рада сделала день его убийства памятной датой — "днём скорби". В честь Петлюры названы улицы во многих украинских городах, выпущены монеты и медали с его портретом, установлены памятники.

Ничего страшного, что Петлюра проиграл всё, что только можно, это не мешает ему быть одним из центральных героев фашиствующей украинской мифологии. Или вот ещё один эпизод из той же эпохи — битва под Крутами в 1918-м, когда части Красной армии наголову разбили формирования УНР. Украинская историография пытается представить его как "избиение студентов", тактично умалчивая, кто послал этих студентов на верную гибель. В любом случае, если отбросить всю мифологию, в остатке только то, что доблестные "украинские "патриоты" и эту битву с треском проиграли. Но "героев Крут" сегодня чествуют словно победителей.

Симон Петлюра. Фото © Wikipedia

Ещё один национальный герой — Иван Мазепа, человек, поставивший не на того царя. В итоге ему тоже пришлось бежать. Оставленный всеми соратниками, он умер в забвении на чужбине.

Иван Мазепа. Фото © Wikipedia

Сегодня и Мазепа, и Петлюра на Украине в почёте. А что у них общего, кроме того, что они "герои" для нынешних поколений "патриотов"? Правильно, то, что они, говоря современным языком, политические лузеры.

Конечно, нельзя в этом контексте не упомянуть главного героя свидомого мифотворчества — Степана Бандеру, который, в отличие от Мазепы и Петлюры, и повоевать против России не успел — всю войну в немецком концлагере просидел. Зато вошёл в историю как террорист и идеолог одного из самых людоедских движений человеческой мысли, от которого в шоке были даже немцы, поручая именно бандеровцам самую грязную работу.

Войска генерала Н.Э. Бредова входят в Киев на Софийскую площадь, 31 августа 1919 г. Фото © Wikipedia

Настоящие герои Украины — победители — это Щорс, Ковпак, Кожедуб, Судоплатов. Но все эти люди "декоммунизированы", а на пьедестал возведены те, кого они громили, политические неудачники, пролившие реки крови ради идеи ополяченных земляков — незалежности (проект, разработанный в Австро-Венгрии для того, чтобы расколоть царскую Россию) и не добившиеся ничего, кроме ненависти современников. Эти люди не просто новые "герои" Украины, это идейные предшественники нынешних властей.

Сегодня власти Украины называют двумя главными врагами страны Россию и бедность. Последняя, впрочем, по их мнению — тоже следствие конфликта с Россией.

Зеленский ведёт страну курсом, который сто лет назад привёл уже юную республику к голоду, нищете и иностранной интервенции. Который настолько достал украинцев всего за пару лет, что в день вступления РККА в Киев весь город встречал освободителей цветами.

А для меня главный вопрос в том, сколько ещё украинский народ будет терпеть нынешних последователей Мазепы — Петлюры — Бандеры. В том, что этот курс приведёт к тому, к чему уже приводил не раз, я не сомневаюсь. Вопрос лишь в сроках.

Авторы Дмитрий Родионов